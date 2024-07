Salerno è in lutto per la tragica scomparsa di Mario Valiante e Wilma Fezza, entrambi avvocati di grande fama e impegno nel sociale, vittime di un terribile incidente sull’autostrada del Mediterraneo vicino allo svincolo di Eboli. La coppia, molto conosciuta e ammirata in città, ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici, colleghi e la comunità.

Chi erano i coniugi vittime dell’incidente a Eboli

Valiante, avvocato penalista e cassazionista con oltre 40 anni di carriera, era anche presidente del collegio arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti e autore di monografie sul diritto sportivo. Wilma Fezza, ex consigliere comunale, si è distinta per il suo impegno nel riconoscimento dei diritti civili.Valiante proveniva da una famiglia molto in vista.

Il padre Aldo è stato vicesindaco di Salerno per 10 anni e assessore durante il terremoto del 1980. I fratelli di Mario sono altrettanto noti: Gianfranco, ex sindaco di Baronissi e consigliere regionale, e Maurizio, prefetto a Foggia. La sorella Anna Rita lavora come istruttore direttivo amministrativo al Comune di Cava de’ Tirreni.

Una comunità in lutto

Il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha espresso il suo cordoglio attraverso un messaggio sui social media, ricordando i due avvocati come figure rispettate e amate, impegnate nel sociale e nello sport. “È impossibile trovare le parole giuste per rappresentare il dolore di tutta la nostra comunità”, ha scritto Morra, rivolgendo un pensiero affettuoso alla famiglia e un augurio di pronta guarigione a tutte le persone coinvolte nell’incidente. A Capezzano, frazione di Pellezzano dove la coppia risiedeva, è stato annullato lo spettacolo comico in programma al teatro Charlot in segno di partecipazione al lutto. La comunità si stringe attorno ai familiari, in particolare al fratello Gianfranco, ex sindaco di Baronissi.

La coppia si stava recando a Roccadaspide, loro paese d’origine, dove avevano appuntamento con la sorella di Mario, Anna Rita. La notizia della loro scomparsa ha scosso profondamente tutti coloro che li conoscevano, lasciando un segno indelebile nel cuore della città di Salerno.