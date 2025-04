Paura nella tarda serata di giovedì 17 aprile in un’abitazione di via Paolo De Granita a Salerno, dove una lite tra tre cittadini dello Sri Lanka è degenerata in un’aggressione armata.

Salerno. Lite durante la cena finisce nel sangue, donna accoltellata davanti al marito

A farne le spese è stata una donna di 40 anni, colpita al braccio con un coltello da cucina da un 25enne, ospite della coppia. L’aggressione è avvenuta intorno alle 23:00, sotto gli occhi del marito della vittima.

Secondo le prime ricostruzioni, al culmine di un acceso diverbio, il giovane avrebbe estratto l’arma e colpito la donna al braccio sinistro, provocandole una ferita lacero contusa. Le grida provenienti dall’appartamento hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno allertato le forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato della Questura di Salerno, insieme ai sanitari del 118. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale San Leonardo, dove le è stata diagnosticata una lesione giudicata guaribile in dieci giorni.

Il 25enne, identificato dagli agenti, è stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Gli inquirenti stanno ora cercando di chiarire le cause che hanno portato alla violenta escalation all’interno dell’appartamento.