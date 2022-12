Incidente mortale nella notte a Salerno, in via Torrione, nei pressi del Grand Hotel Salerno. A perdere la vita Domenico S., 32 anni, originario di Nocera Inferiore. Fatale un incidente con la moto.

Salerno, schianto con la moto contro cordolo sparitraffico: morto Domenico

La dinamica del sinistro è ancora poco chiara. Verso l’1 e 30 di questa notte, il giovane viaggiava in sella al mezzo a due ruote quando, per circostanze da chiarire, ha perso il controllo del motoveicolo sbandando e schiantandosi contro il cordolo spartitraffico che regola la viabilità all’incrocio con il sottopasso ferroviario. Dopo l’impatto, il centauro è sbalzato dalla sella rovinando a terra.

Lo schianto al suolo sarebbe avvenuto ad alcuni metri di distanza dal luogo del sinistro e sarebbe stato fatale per le ferite riportate. Alcuni automobilisti di passaggio, notando la scena, hanno allertato i soccorsi, ma per il 32enne non c’è stato niente da fare. Neanche il trasporto in codice rosso all’ospedale Ruggi di Salerno ha scongiurato il peggio. Il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso del ragazzo nocerino. Spetterà ora ai carabinieri il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Non sembrano coinvolti altri mezzi. Si tratterebbe di un incidente autonomo.

Foto: archivio