Prima la serata in discoteca. Poi la violenza. A finire in manette una coppia di fidanzati che avrebbe abusato di un’amica dopo aver trascorso insieme alcune ore. E’ con questa accusa che sono finiti in manette un uomo e una donna della provincia di Salerno, raggiunti questa mattina dalla Polizia in esecuzione di una ordinanza di applicazione della custodia per violenza sessuale di gruppo.

Salerno, fidanzati violentano un’amica dopo serata in discoteca: arrestati

Carcere per P. P., 34 anni, già noto alle forze dell’ordine per furto, rapina e maltrattamenti in famiglia. Disposti invece gli arresti domiciliari per C. T., incensurata di 21 anni, che insieme a lui si sarebbe resa responsabile del reato. Le indagini sono scattate quando la vittima si è presentata alle forze dell’ordine la notte del 31 agosto 2022 per denunciare di aver subito uno stupro da parte di due persone. La ragazza ha indicato anche le generalità dei responsabili, spiegando che erano stati due amici con i quali aveva trascorso la serata.

Dopo le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Salerno e della Polizia Postale, coordinate dalla Procura di Salerno, hanno portato al provvedimento cautelare. In particolare, sono stati passati al setaccio i telefoni cellulari della donna e dei due presunti responsabili e sono state esaminate chat e contenuti, dai quali sarebbero emersi elementi a riscontro della versione raccontata nella denuncia. La vittima sarebbe stata spogliata e costretta a fare sesso con il 34enne contro la sua volontà e con la complicità della fidanzata di lui, una 21enne che a sua volta avrebbe compiuto atti sessuali ai danni dell’amica. Nonostante il trauma subito, la giovane ha avuto il coraggio di denunciare i compagni di serata.