Salerno, detenuto muore in carcere: inutile l’intervento dei soccorsi

Dramma nel carcere Fuorni di Salerno. Un detenuto di 58 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore nella mattinata del 19 settembre. Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del Vopi, che hanno tentato di rianimare l’uomo.

La tragedia ripropone un problema a più riprese denunciato dal Garante dei detenuti, Samuele Ciambriello, nei suoi report annuali, vale a dire le condizioni di vita dei reclusi ma anche il tema dell’assistenza sanitaria.