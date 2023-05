Si era addormentato all’interno di un armadio nella sua abitazione. Per ore i genitori lo hanno cercato, insieme alle forze dell’ordine, convinti che il piccolo Alfredo Ascione, 5 anni di Salerno, si fosse allontanato dall’appartamento di Maricorda.

Salerno, bimbo di 5 anni scomparso e ritrovato: si era addormentato nell’armadio

E invece, come riporta Il Mattino, il bambino era rimasto tutto il tempo in casa. Sospiro di sollievo per la famiglia di Alfredo e tutta la città di Salerno: il bambino, dopo essere uscito allo scoperto, si è affacciato alla finestra in braccio alla mamma e ha salutato le tante persone sotto casa che avevano partecipato alle ricerche.

Tutto bene quel che finisce bene. Il maggiore e comandante della Compagnia dei Carabinieri di Salerno, Antonio Corvino, ha voluto ringraziare quanti si sono prodigati per ritrovare Alfredo.

“Grazie a tutti, grazie al cuore grande di Salerno. Il bambino “scomparso” è stato ritrovato e sta bene..ci ha solo fatto spaventare un po’. Vedervi per le strade, a piedi, in moto, in macchina a cercare tutti insieme è stato bellissimo. Insieme, tutto pesa meno”, ha dichiarato Corvino.