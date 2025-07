Carabinieri e polizia sono impegnati nelle ricerche di una neonata di soli quattro mesi, portata via questa mattina dal padre dall’ospedale di Salerno senza l’autorizzazione dei medici. La bambina, figlia di una coppia di origine marocchina e senza una residenza fissa, era stata trasportata nella notte all’ospedale “Ruggi d’Aragona” con un codice azzurro. Gli accertamenti clinici avevano evidenziato la presenza di cocaina nelle urine della piccola, anche se, secondo le prime informazioni, il contagio non sarebbe avvenuto tramite l’allattamento.

Salerno, bambina positiva alla cocaina: i genitori la portano via dall’ospedale

La situazione è stata subito segnalata alle forze dell’ordine. Gli agenti della squadra Volanti sono intervenuti e hanno ascoltato i genitori per chiarire la dinamica dei fatti. Tuttavia, nelle ore successive, si è verificato un nuovo episodio critico: il padre ha portato via la bambina dal reparto di Pediatria senza permesso, facendo scattare un allarme immediato.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Salerno, che ora collaborano con la polizia nelle operazioni di ricerca. Le autorità stanno cercando la famiglia per assicurarsi delle condizioni di salute della neonata e garantirle le cure necessarie, come indicato dai medici. Ritrovare la bambina è la massima priorità in questo momento.