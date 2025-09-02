Momenti di paura questa mattina, martedì 2 settembre, nel cuore di Salerno, in piazza Matteo Luciani, a pochi passi dal Teatro Verdi.

Salerno, albero crolla su un’auto in sosta: tragedia sfiorata in piazza Matteo Luciani

Un albero è improvvisamente crollato su un’auto parcheggiata, distruggendola. Fortunatamente, al momento dell’incidente non c’erano passanti né automobilisti nelle vicinanze, evitando così conseguenze ben più gravi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a transennarla.

L’episodio ha suscitato indignazione sui social e tra i cittadini, che da tempo denunciano lo stato precario delle alberature urbane. Un fatto che appare ancora più emblematico considerando che proprio oggi l’assessore all’Ambiente e il sindaco hanno presentato il piano biennale di manutenzione del verde cittadino.