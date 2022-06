Attende che la sua ex, in compagnia dei figli, scenda alla fermata del bus e le sferra 10 coltellate con l’intento di ucciderla. E’ stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio un 31enne italiano che si era rifugiato tra le montagne dei Picentini, a Castiglione dei Genovesi, in provincia di Salerno. A scovarlo i carabinieri con un elicottero.

Salerno, accoltella l’ex alla fermata del bus: arrestato 31enne

L’uomo non accettava la fine della storia con una ragazza rumena da cui aveva avuto un bambino. Così sabato pomeriggio, nonostante il divieto di avvicinamento imposto dal giudice, ha deciso di tendere un agguato alla ragazza. L’ha attesa a Calvanico, a nord di Salerno, alla fermata del bus. La vittima, 28 anni, stava rientrando con i due figli da una giornata al mare ed era diretta a un centro di accoglienza per ragazze madri e donne in difficoltà.

L’aggressore si è avventato su di lei e le ha inferto dieci fendenti, di cui tre gravi, tra cui una tra l’orecchio e il collo che ha rischiato di compromettere le funzioni cerebrali. Dopo l’agguato, l’uomo è scappato facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente soccorsa, la 28enne è poi stata trasportata al “Ruggi” dove ora è ricoverata nel reparto di Chirurgia d’Urgenza. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

La cattura

Subito dopo sono scattate le ricerche dei carabinieri. I militari dell’Arma di Salerno hanno dato la caccia all’aggressore e con l’ausilio di un elicottero l’hanno individuato e bloccato tra i monti dei Picentini, dove l’uomo aveva cercato rifugio, nelle campagne tra Giovi, San Cipriano Picentino e Castiglione dei Genovesi. Dovrà rispondere di tentato omicidio. Alla base del suo gesto ci sarebbero motivi sentimentali legati a un rapporto irrisolto con la sua ex. Ora è in carcere ed in attesa di convalida.