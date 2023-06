I saldi estivi in Campania partiranno il 6 luglio 2023 e dureranno 60 giorni. La data è stata individuata durante la riunione della Conferenza delle Regioni-Commissione Attività Produttive. La decisione è stata condivisa con le associazioni di categoria.

Saldi estivi 2023, il decalogo di Federazione Moda Italia e Confcommercio

In vista del periodo estivo dedicato ai saldi, Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano una serie di indicazioni fondamentali, sia per gli esercenti che per i clienti, per effettuare gli acquisti in saldo seguendo norme di sicurezza e trasparenza: