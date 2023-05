Sal Da Vinci, al secolo Salvatore Michael Sorrentino, è diventato nonno per la terza volta. Sua figlia, Annachiara Sorrentino, ha dato alla luce il suo primo figlio: Antonio.

Sal Da Vinci diventa nonno per la terza volta: è nato il piccolo Antonio

Con un post su Instagram la neo mamma ha annunciato l’arrivo di Antonio con il marito Salvatore Santoro, calciatore del Monterosi, squadra che milita in Serie C: “11.05.2023 alle ore 04:28 nasce l’amore della mia vita. Grazie per avermi reso MAMMA“. Sul social anche le prime immagini del nuovo arrivato in casa Da Vinci.

Tra i primi commenti spicca quello del fratello, Francesco Da Vinci, che scrive: “Cuore di zio”. Poi quello di Paola Pugliese, la nonna: “Amore bellissimo. Benvenuto al mondo, un altro grande amore nella nostra famiglia”

Chi è Annachiara Sorrentino

Nel giugno 2022 si è sposata la figlia di Sal Da Vinci, Annachiara Sorrentino. Fu l’artista napoletano ad accompagnarla all’altare nel suo giorno speciale. Sui social scrisse per lei e per il marito parole d’amore: “Ho sempre desiderato vederti insieme ad un uomo che ti apprezzasse per la donna che sei. Un uomo che ti amasse e che ti rispettasse sempre qualsiasi cosa accada…e che ti difenda sempre a spada tratta… perché nonostante tu ormai sia una donna che sta per incamminarsi per la sua strada, io ti vedo sempre la mia piccola bambina. Desidero che vi perdiate negli occhi l’uno e dell’altro… amandovi incondizionatamente. Insomma Annachiara. Rendimi felice con la tua felicità. Il tuo papà Sal”.