Martedì 8 febbraio 2022 ricorre il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea. Ricorrente in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, è stata introdotta con un preciso obiettivo: far riflettere i più giovani principalmente sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro.

Safer Internet Day: significato

Safer Internet Day: edizione 2022

Il Safer Internet Centre Italia ha optato, anche quest’anno, per una edizione online dell’evento, prevista per la giornata di martedì 8 febbraio. L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Istruzione, si articola essenzialmente in due principali momenti: la prima sessione, dedicata a temi istituzionali, dalle 10.00 alle 11.20; una seconda sessione, in cui si terranno due webinar tematici, coordinati dal Consorzio del Safer Internet Centre – Generazioni Connesse, rivolti a studenti delle scuole secondarie di II grado (nella mattinata ore 11:30 – 13:00) e al personale docente (nel pomeriggio 17:00 – 18:30).

Istituzioni, organi politici ed esperti si rivolgeranno ai giovani per discutere sulle opportunità e le problematiche in merito alle Better Internet for Kids Policies.

Previste anche testimonianze, esperti, animatori digitali e giovani “attivisti”, che illustreranno esempi di best practices italiane relative all’uso delle nuove tecnologie.

Lo scopo è focalizzarsi sulle opportunità ed i rischi della rete, con interventi e attività che vedranno, come protagonisti soprattutto i giovani e la comunità scolastica.

I webinar saranno a numero chiuso e con possibilità di interazione. Infine, anche quest’anno, il Safer Internet Centre, in concomitanza del SID, lancerà la connessa campagna informativa “Il mese della sicurezza in rete”.

Nel corso degli anni, il Safer Internet Day (SID) è diventato un appuntamento di riferimento per tutti gli operatori del settore, le istituzioni e le organizzazioni della società civile. “Together for a better internet” è il titolo scelto dalla Commissione Europea per la promozione della giornata.