Ancora un dramma in Campania, ancora una giovane vittima spezzata. Nella giornata di ieri, nell’avellinese, Sabatino Armieri, si è scontrato frontalmente con un’auto che procedeva in senso contrario lungo via Scheta a Forino.

Avellino, Sabatino muore a 16 anni

L’impatto è stato devastante. Il giovane, che a bordo del suo scooter, è stato sbalzato per diversi metri. Per lui non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, anche per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il giovanissimo frequentava l’Istituto Professionale Amatucci di Avellino. “Questa è una tragedia enorme. Perdiamo un alunno buono ed educato. Siamo dispiaciuti. Questi ragazzi sono come figli per noi. Non riesco a dire molto perché questa tragedia c’ha toccato da vicino”, ha dichiarato il preside dell’istituto, Pietro Caterini.