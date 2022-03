Rula Jebreal è una giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva italo-israeliana di origine palestinese, nata a Haifa, cresciuta in Israele e poi trasferitasi in Italia. Ha partecipato in veste di conduttrice a una puntata del Festival di Sanremo nel 2020. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Rula Jebreal: chi è, età, altezza, fisico, carriera

Rula Jebreal nasce il 24 aprile 1973, sotto il segno del Toro, ad Haifa: ha 48 anni e possiede la cittadinanza palestinese, israeliana e italiana. Presenta un fisico asciutto e tonico ed è alta 172 cm, per un peso di 56 kg.

La sua infanzia è davvero molto difficile. Suo padre si chiama Othman Jebreal, commerciante e imam sufi di Gerusalemme Est, nato in Nigeria e guardiano della moschea al-Aqs. Sua madre Zakia, una donna palestinese che aveva subito gravi abusi durante l’infanzia, si tolse la vita quando la figlia aveva solo 5 anni. In seguito a questa tragedia, il papà sceglie di non prendersi cura delle piccole, decidendo di mandarle in un collegio-orfanotrofio, dove restano nel periodo compreso tra il 1978 e il 1991.

Proprio qui, Rula conosce Hind al-Husseini, la fondatrice della struttura. La donna diventa una vera maestra di vita e ispiratrice, e Rula la considera come una madre.

Grazie a lei, Rula riesce a diplomarsi a Gerusalemme e a vincere una borsa di studio nel 1993, grazie a cui il governo italiano le permette di trasferirsi in Italia e laurearsi in Fisioterapia. Successivamente, Rula comprende che la sua strada è un’altra, avendo una storia molto importante da raccontare, decidendo di intraprendere la carriera giornalistica.

Comincia a lavorare preso Il resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione, dove si occupa di cronaca cittadina e temi sociali, per poi passare alla politica estera.

Diventa poi collaboratrice de Il Messaggero e viene chiamata da La7 per curare la rassegna stampa dei quotidiani in lingua araba. Inoltre, inizia la sua carriera di conduttrice televisiva, guidando programmi come Pianeta 7, Omnibus Estate e Omnibus.

Diventa un personaggio conosciuto dal grande pubblico per aver affiancato Michele Santoro in Annozero.

Rula Jebreal: Sanremo, Fazio

Rula è intervenuta sul palco dell’Ariston nel 2020, accanto ad Amadeus, nelle vesti di conduttrice del Festival di Sanremo: in quest’occasione, si è pronunciata anche in un monologo molto intenso sulle donne.

In occasione della festa delle donne 2022, è scatta una polemica in seguito ad alcune dichiarazioni di Fabio Fazio sulla condizione della donna, vista come “colei che genera la vita”.

“Cari giornalisti e presentatori TV vorrei ricordarvi che il miglior modo di celebrare le donne è l’inclusione. Serve che ogni giorno, non solo oggi 8 marzo 2022, siano coinvolte più giornaliste, inviate di guerre, analiste e attiviste. La parità va implementata non elogiata” ha replicato Rula alle parole di Fazio.

Rula Jebreal: libro

Ha scritto quattro romanzi, tra cui il famoso La strada dei fiori di Miral, da cui è stato tratto il film Miral, diretto dall’ex compagno Julian Schnabel. Inoltre nel 2021 ha dato alle stampe Il cambiamento che meritiamo, saggio che parla di come le donne stiano lottando per avere pari diritti rispetto agli uomini.

Rula Jebreal: marito

Rula ha avuto una vita privata piuttosto turbolenta: non è attualmente sposata ma ha vissuto a lungo a New York con il compagno Julian Schnabel, regista e pittore. Terminato questo rapporto, nel 2013 ha sposato il banchiere americano Arthur Altschul Jr, ma i due hanno divorziato nel 2016. Inoltre, Rula ha avuto anche una storia d’amore con Roger Waters, il fondatore dei Pink Floyd.

Uno dei molti legami sentimentali di Rula è stato quello con l’artista Davide Rivalta, un’altra relazione finita che però l’ha resa mamma di Miral, oggi una splendida ragazza di cui è molto fiera.

Rula Jebreal: Instagram

Su Instagram, Rula è seguita da circa 143mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.