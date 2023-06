L’annuncio è arrivato a sorpresa ieri sera: Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico francese ha incontrato il presidente azzurro e dopo aver battuto la concorrenza di Paulo Sousa e Galtier ha conquistato la panchina.

Per Rudi, francese di Nemours, 59 anni, si tratta di un ritorno in Italia: dal 2013 al 2016, infatti, ha allenato la Roma. Nell’ultima stagione è stato anche il tecnico di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr. Da allenatore, ha vinto un campionato francese (2010-2011) e una Coppa di Francia (2010-2011) alla guida del Lilla. A livello individuale, è stato premiato una volta come miglior allenatore della Ligue 1 (2011) e tre volte come allenatore francese dell’anno (2011, 2013 e 2014).

Ch è Rudi Garcia

Figlio d’arte (il padre fu calciatore), è stato chiamato Rudi in onore del ciclista Rudi Altig. Di origini spagnole, precisamente andaluse, è laureato in Scienze motorie e sportive. Nel 2008 viene ingaggiato dal Lilla, prendendo il posto di Claude Puel. Dopo aver conquistato la qualificazione in Europa League, il 2 giugno 2009 decide di lasciare il club per divergenze con il direttore sportivo Xavier Thuilot.

Nel giro di due settimane però, il presidente del club Michel Seydoux lo convince a ritornare al suo posto. Nel 2011 conquista il suo primo titolo, battendo in finale di Coppa di Francia con il punteggio di 1-0 il Paris Saint-Germain. Il 12 giugno 2013 firma un contratto biennale con la Roma, divenendo il nuovo allenatore della squadra. Nel 2022 sottoscrive un contratto biennale come nuovo tecnico dell’Al-Nassr.

Vita privata

Per Rudi Garcia l’avventura alla Roma è servita anche per trovare l’amore: nel 2014, infatti, il nuovo allenatore del Napoli svela ai fan la storia con Francesca Brienza, allora giornalista e conduttrice, volto noto tra i tifosi romanisti visto il suo ruolo in Roma Tv. I due hanno annunciato il matrimonio a fine 2021 e lei ha seguito Rudi Garcia prima in Francia, poi anche agli Emirati Arabi con l’Al Nassr nell’ultima stagione.