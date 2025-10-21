Logoteleclubitalia

Rubavano cibo da centro di distribuzione dove lavoravano nell’Agro Aversano: due dipendenti nei guai

Furti ripetuti per mesi all’interno di un centro di distribuzione merci dell’Agro aversano: due impiegati, di 44 e 50 anni, sono stati raggiunti questa mattina da una misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, eseguita dai Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, ha permesso di accertare che i due, tra febbraio e aprile 2024, avrebbero sottratto in più occasioni quantitativi di generi alimentari destinati alla distribuzione, provocando un danno economico di circa 50mila euro all’azienda per cui lavoravano.

Le attività investigative, condotte con riscontri e accertamenti puntuali, hanno portato a individuare i responsabili e ad emettere i provvedimenti cautelari oggi eseguiti a Bellona, in provincia di Caserta, e a Napoli.

