Hanno impiegato pochi secondi per forzare l’auto, metterla in moto e fuggire da Aversa, ma per Bachir Esposito Luongo, 22 anni e Luigi Carriola, 27 anni, la fuga è durata poco. Il sistema Gps installato sul veicolo ha fornito in tempo reale la loro posizione, permettendo ai carabinieri della sezione operativa di Giugliano di rintracciarli rapidamente.

Rubano auto ad Aversa, scatta inseguimento con i Carabinieri fino a Melito: arrestati 27enne e 22enne

L’inseguimento si è concluso in via San Marco, a Melito, dove i due non hanno avuto neanche il tempo di aprire gli sportelli prima di essere bloccati e arrestati. Nell’auto sono stati trovati gli attrezzi utilizzati per manomettere il nottolino e la centralina di avviamento. Accusati di concorso in furto aggravato, Esposito e Carriola sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.