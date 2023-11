Si è prima dato alla fuga alla vista dei carabinieri, poi ha speronato la pattuglia intervenuta sul posto per la segnalazione di un furto a Quarto. È finito in manette e poi ai domiciliari un giovane di 26 anni, accusato di aver rubato un’auto parcheggiata in strada, insieme ad alcuni complici non ancora identificati.

Ruba un’auto a Quarto, sperona i Carabinieri e scappa: nella fuga dimentica patente e telefono

Rintracciato dai militari dell’Arma, il 26enne è fuggito a bordo del proprio veicolo per sottrarsi all’arresto. Ne è nato così un inseguimento tra il malvivente e i Carabinieri tra le strade del comune flegreo.

Il giovane, vedendosi ormai alle strette, ha speronato la gazzella dei Carabinieri che lo stava tallonando, nel tentativo di guadagnarsi la fuga. A causa del forte impatto, uno degli uomini in divisa è rimasto ferito, riportando lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Il ragazzo è così sfuggito alla cattura, abbandonando la vettura in strada. Ma, in quei momenti concitati, ha dimenticato nell’abitacolo la patente di guida e un cellulare con una sim a lui intestata. Grazie al materiale ritrovato è stato possibile per i militari rintracciare il 26enne e arrestarlo. Ora è ai domiciliari.