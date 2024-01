Ruba una Fiat 500 a Giugliano, ma le telecamere di un sistema di videosorveglianza presente in zona riprendono la scena e l’autore del furto. Così i Carabinieri della locale stazione sono riusciti a risalire al presunto ladro, un 19enne di Scampia denunciato questa mattina.

Ruba un’auto a Giugliano, individuato con le telecamere a Scampia: nei guai 19enne

Il raid risale allo scorso 16 gennaio. Attraverso l’analisi dei filmati, i militani hanno ricostruito a ritroso il percorso seguito dal 19enne, arrivando così a Scampia. In mattinata gli uomini della compagnia giuglianese, insieme ai colleghi di Scampia, hanno perquisito l’abitazione del ragazzo e lì hanno trovato e sequestrato un giubbotto, assieme alle scarpe verosimilmente utilizzati durante il furto del crossover.

La vettura al momento non è stata ancora ritrovata. Ma le indagini intanto proseguono per localizzare l’auto rubata e per capire anche se il giovane abbia agito da solo o con l’aiuto di un complice.

