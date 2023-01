Ha finto di dormire in auto, sperando che i Carabinieri non si accorgessero di lui. E, invece, per Ernesto D’Andrea, 31 anni, non è andata come sperava: l’uomo, originario di Miano, è stato arrestato per tentato furto aggravato in concorso.

L’uomo, infatti, è stato sorpreso in lontananza insieme ai suoi complici mentre tentava di rubare una smart in via Casacelle, all’interno del Parco Regina.

La dinamica

Il fatto è accaduto alle 5 del mattino. Dopo una segnalazione al 112 di un Suv sospetto, sul posto è intervenuta una gazzella della sezione radiomobile. I ladri, notando l’auto dei Carabinieri, si sono dati alla fuga nelle campagne vicine, lasciando il complice in auto.

Quando poi gli uomini della Benemerita hanno affiancato il Suv, si sono accorti che all’interno c’era un uomo che stava dormendo. Scesi dalla gazzella, hanno così bussato al finestrino al lato guida. Per D’Andrea dev’essere stato un “brusco risveglio”, perché il Suv è stato subito perquisito e al suo interno i militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato un flex a batteria e un duplicatore di chiavi. Per il 31enne è scattato quindi l’arresto: ora è in attesa si giudizio mentre sono in corso indagini alla ricerca dei due complici.

Controlli anche a Sant’Antimo

Proseguono i controlli anche nel vicino comune di Sant’Antimo. Gli uomini della locale tenenza, insieme al nucleo radiomobile, hanno denunciato 3 persone, effettuato controlli al codice della strada e segnalato alla Prefettura due assuntori di droga.

Durante le operazioni i tre uomini sono stati fermati diverse occasioni. Un 32enne è stato trovato in possesso di un manganello messo in auto e pronto all’uso; un 52enne invece è stato perquisito e trovato con una pistola giocattolo priva del tappo rosso mentre un 27enne denunciato era alla guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio.

Identificate 37 persone e 28 veicoli per 13mila euro di sanzioni a 15 autisti indisciplinati.