Ruba il cellulare della moglie e pubblica foto e video hot sui social: 36enne arrestato nell'agro aversano

Aveva approfittato di un momento di distrazione della propria compagna per rubarle il cellulare e pubblicare foto e video sui social che ritraevano la donna in atteggiamenti intimi e senza veli. Per questo motivo un uomo di 36 anni è stato tratto in arrestato nella tarda serata di ieri, martedì 6 agosto, dai carabinieri della stazione di Casal di Principe, nel casertano.

Ruba il cellulare della moglie e pubblica foto hot e video sui social: 36enne arrestato nell’agro aversano

La donna, sconvolta dal comportamento del marito, si è subito recata in caserma dove, dopo essere stata tranquillizzata e messa a proprio agio, ha raccontato tutto ai carabinieri formalizzando nei suoi confronti la denuncia querela. La stessa ha riferito che il comportamento dell’uomo era sicuramente riconducibile, quale atto di ritorsione, alla denuncia da lei presentata qualche giorno fa a seguito dei comportamenti vessatori e violenti avuti nei suoi confronti.

Gli immediati accertamenti, eseguiti dai militari dell’Arma, hanno consentito di rintracciare il 36enne, già noto alle forze dell’ordine, presso l’abitazione di una parente.

Alla vista dei carabinieri, resosi conto di non avere scampo, ha subito consegnato il proprio smartphone e quello sottratto alla moglie, con ancora in memoria il contenuto hot divulgato. Accompagnato in caserma, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Dovrà rispondere di violenza privata e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.