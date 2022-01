Rossella Infanti è un’attrice italiana: nel corso della sua carriera, ha partecipato a film di grande successo. Anche per questo ancora oggi sono migliaia i fan che la seguono con grande affetto.

Scopriamo nel dettaglio maggiori informazioni in merito alla vita privata e professionale di Rossella.

Rossella Infanti: chi è, età, padre, carriera

Rossella Infanti è nata a Roma il 30 agosto del 1977, sotto il segno della Vergine. Ha 44 anni ed è figlia e nipote d’arte: il nonno Sergio Bonotti era un famoso produttore della Titanus.

Proprio in uno dei suoi film, il padre Angelo conobbe la madre: la coppia si è successivamente separata. Sin da piccolissima è stata sui vari set cinematografici: un modo per coltivare la sua passione e il suo amore per la recitazione.

Nel corso della sua carriera, è salita anche sul palco della 59ma edizione del Festival di Sanremo per aver preso parte al videoclip di Povia per la canzone Luca era gay.

Ha preso parte a film di successo, tra cui Scusa ma ti chiamo amore e Scusa ma ti voglio sposare, di Federico Moccia.

Entra a far parte del cast del film Il mistero di Laura nel 2012 e due anni più tardi in quello di Non escludo il ritorno di Stefano Calvagna, mentre nel 2016 prende parte con successo alla commedia Una nobile causa di Emilio Briguglio.

Rossella Infanti: vita privata

Rossella Infanti è fidanzata anche se non è dato sapere quale sia il nome dell’uomo che l’ha conquistata. In un’intervista, l’attrice ha fatto sapere di essere legata sentimentalmente e di essere molto corteggiata: “Certamente! Alcune volte li conto…. E poi li riconto perché perdo il conto! Ovviamente scherzo, perché sono felicemente fidanzata”.

Rossella Infanti: Instagram

Su Instagram, Rossella ha un profilo privato seguito da circa 600 followers.