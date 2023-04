Una donna ha occupato l’abitazione di Stefania Russolillo, la 46enne attualmente in carcere perché accusata dell’omicidio di Rosa Gigante, 72enne e madre del noto tiktoker Donato De Caprio.

Rosa Gigante, donna e figlioletto occupano abitazione della presunta assassina

Stanotte i Carabinieri della stazione di Fuorigrotta e quelli del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via vicinale Sant’Aniello 21. Nell’appartamento della presunta killer hanno trovato una donna con il figlio di quasi due anni. Che cosa ci facessero all’interno non è chiaro. Sono in corso accertamenti da parte dei militari dell’Arma.

Funerali di Rosa

Intanto ieri mattina si sono celebrati i funerali di Rosa, madre del noto tiktoker e salumiere Donato De Caprio, presso la chiesa di San Giorgio Martiere a Pianura, quartiere occidentale di Napoli.

Dopo l’autopsia, la salma è stata dissequestrata e restituita ai familiari per dare degna sepoltura alla donna anziana. L’avvocato della famiglia, sentito dai giornalisti, ha rivelato il risultato dell’esame autoptico eseguito sul corpo della vittima: a quanto pare i medici avrebbero confermato la morte per strangolamento.

Pochi giorni fa il gip di Napoli, Tommaso Perrella, ha convalidato l’arresto di Stefania Russolillo, la vicina 46enne accusata di omicidio volontario. Nei suoi confronti è stata disposta anche una perizia psichiatrica.