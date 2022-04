Rosa Diletta Rossi è un’attrice italiana, tra le protagoniste della serie tv Nero a metà, in onda su Rai 1 con la terza stagione. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Rosa Diletta Rossi: chi è, età, altezza

Rosa Diletta Rossi è nata il 18 ottobre 1988 a Roma, sotto il segno della Bilancia. Ha 33 anni ed è alta 165 cm.

Ha studiato al Teatro stabile di Genova e recitato, a teatro, nella compagnia “Piero Gabrielli”. Successivamente, ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Rosa Diletta Rossi: carriera, Nero a metà

Rosa ha preso parte a diverse produzioni televisive e cinematografiche nel corso della sua carriera.

Tra i ruoli più importanti, quelli ottenuti in Squadra antimafia – Palermo oggi 4, Il restauratore 2, Che Dio ci aiuti 2, Per amore del mio popolo, Grand Hotel, Sorelle e Nero a metà. Quest’ultima serie è stata confermata su Rai 1 per tre stagioni, l’ultima in onda da lunedì 4 aprile 2022: Rosa interpreta Alba Guerrieri e lavora presso l’istituto di Medicina legale, figlia di Carlo, ruolo ricoperto da Claudio Amendola.

Rosa Diletta Rossi: vita privata, marito

In merito alla sua vita privata, Rosa è molto riservata, motivo per cui non è noto se sia legata sentimentalmente. Dalle informazioni trapelate sui social, non si deduce se sia fidanzata o meno.

Rosa Diletta Rossi: Instagram

Rosa è seguita su Instagram da oltre 31mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.