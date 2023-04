Si aggira per i condomini immortalando con il telefonino le serrature delle porte di ingresso. Avviene a Mezzocammino, quartiere sud della Capitale. Un filmato di videosorveglianza incastra l’insolito fotografo in giacca e cravatta. Il video è stato postato nelle chat e nelle pagine social del quartiere per allertare i residenti.

La tecnica della foto alla serratura: ladro incastrato dai video

Protagonista involontario della storia è un giovane, vestito in giacca e cravatta. Si aggira sui pianerottoli e si ferma davanti agli ingressi del palazzo. Il sospetto è che si tratti di un ladro o di un complice che effettua un sopralluogo per duplicare le chiavi o studiare come scassinare una porta per poi agire indisturbati nei giorni successivi. “Ho controllato le registrazioni perché mi hanno anche citofonato – spiega uno dei condomini sui social -, non aspettavo nessuno e quindi non ho aperto per prudenza. Quindi ho controllato le registrazioni e ho visto quel ragazzo aggirarsi e fotografare i nostri portoni. Credo che stesse controllando anche chi era presente in quel momento in casa, ecco perché ha citofonato al mio campanello”.

Le segnalazioni

Le immagini sono state subito inoltrate alle pagine social del comitato di quartiere Torrino Mezzocammino e alla chat del gruppo “Controllo del vicinato”. “Siamo da sempre bersaglio di ladri – spiega Francesco Aurea, residente in zona e presidente dei due gruppi del quartiere – solo che adesso siamo anche più organizzati. Le immagini sono state registrate da un sistema di video sorveglianza privato che punta proprio agli ingressi. I condomini – prosegue – si stanno attivando da tempo per difendersi contro le incursioni dei ladri”.

La paura che, all’avvicinarsi delle feste di Pasqua, bande di malviventi si stiano organizzando per penetrare negli appartamenti e svaligiare le case saranno vuote. A Roma come in altre città, del resto, il picco di furti si registra durante i mesi estivi o nei giorni di festa quando le famiglie o le coppie sono in vacanza. “Cerchiamo di organizzarci tra di noi – prosegue il presidente Aurea – chi resta nei giorni di festa, sorveglia per quanto possibile le case che restano vuote. Con questo stesso principio abbiamo attivato anche il gruppo di controllo del vicinato”.