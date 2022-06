15 intossicati e due feriti in ospedale in codice giallo. È questo un primo bilancio del vasto incendio divampato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 27 giugno, tra Casal Selce e via Aurelia, zona Roma Nord Ovest.

Le prime fiamme hanno bruciato le sterpaglie all’altezza del civico 1052 e spinte dal vento hanno avvolto un centro estivo per ragazzi, una rimessa di camper e adesso minacciano le case. La protezione civile di Roma ha evacuato diversi palazzi. Al momento sono circa 50 le esplosioni di bombole di gas sentite dai testimoni che hanno visto anche i camper in fiamme.

Mega incendio a Roma

In base a quanto si apprende circa 35 persone, tutti abitanti delle palazzine intorno all’area interessate dalle fiamme, sono state visitate in strada dal personale del 118. Quasi tutti presentano sintomi da intossicazione da fumo.

Il fumo è visibile in tutta la zona e diverse sono state le chiamate dei residenti. In zona sono arrivati anche gli elicotteri dei vigili del fuoco per cercare di spegnere le fiamme.