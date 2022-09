Al via domani in Italia il secondo corso della “Università del Porno” fondata dal noto attore, regista e produttore di cinema per adulti, Rocco Siffredi. Dal 7 al 11 settembre a Ladispoli, in provincia di Roma, prende il via il secondo corso intensivo per formare le nuove leve e i futuri professionisti dell’intrattenimento per adulti.

Rocco Siffredi, al via a Roma domani il corso “dell’Università del Porno”

La “Siffredi Hard Academy” è stata creata dal noto pornodivo italiano alcuni anni fa a Budapest in Ungheria e diverse edizioni sono già state trasmesse in TV e su Netflix. Ma nel 2022 l’Università per adulti ha sede nella madrepatria di Siffredi: prima del corso che inizia in provincia di Roma il 7 settembre, alcune lezioni della masterclass di cinema a luci rosse si erano già svolte a Bologna, durante lo scorso giugno.

L’unico media italiano invitato alle riprese di questo singolare “ritorno a scuola” è il magazine MOW (mowmag.com): il giornalista Niccolò Fantini e la fotografa Francesca Ricciardi sono i due “studenti speciali” ammessi a svolgere un reportage durante la seconda “Siffredi Hard Academy” in Italia. Il magazine lifestyle del gruppo AM Network ha pubblicato in estate il particolare piano di studi con il programma dei giorni di lezione e svago: “Gli studenti sono attesi per le lezioni teoriche i giorni 7 e 8 settembre, mentre il giorno 9 è previsto il primo set professionale.

Il giorno successivo è invece dedicato al riposo, tranne che alla sera: Rocco Siffredi & the Girls sono attesi per un’ospitata in discoteca durante un evento aperto al pubblico. Mentre il giorno conclusivo del secondo corso dell’Università del Porno in Italia è l’11”.

