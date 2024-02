“La difesa dei nostri diritti non avviene abbassando la testa, ma lottando per l’osservanza delle regole”. Questo è il messaggio che Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha ribadito negli ultimi giorni, in vista della protesta programmata per oggi a Roma, alle ore 11, in piazza Santi Apostoli.

Roma, De Luca con i sindaci del Sud contro l’autonomia differenziata

L’obiettivo della manifestazione è opporsi all’autonomia differenziata e contestare lo stop al Fondo di sviluppo e di coesione. Nel mirino del governatore è finito più volte il ministro Raffaele Fitto, che l’altro ieri ha incontrato una delegazione di sindaci del sud. Vertice che si è concluso, di fatto, con una fumata nera.

Tornando alla protesta di stamattina, sono stati chiamati a unirsi tutti i sindaci e gli amministratori del Mezzogiorno. L’iniziativa vede anche il sostegno dell’Anci Campania, guidata dal sindaco di Caserta, Carlo Marino. Tuttavia, la scelta di utilizzare i simboli istituzionali della Regione Campania e dell’associazione dei Comuni per una protesta del genere ha scatenato le critiche di alcuni membri del centrodestra, che hanno sollevato la questione al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, tramite un’interrogazione parlamentare.

Sostegno da Pd e M5s

Nonostante le polemiche, De Luca è riuscito a garantirsi il sostegno dei consiglieri regionali e dei parlamentari campani del Partito Democratico, anche se i rapporti con il suo partito hanno attraversato momenti di tensione. La manifestazione ha ottenuto l’appoggio anche del Movimento 5 Stelle, attualmente all’opposizione nel Consiglio regionale campano.