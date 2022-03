Roger Balduino è un modello di origini brasiliane, tra i concorrenti della prossima edizione de L’isola dei famosi. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Roger Balduino: chi è, età, carriera

Roger Balduino è un modello brasiliano, originario di Erechim. Nato nel 1992, non è noto il giorno preciso in cui sia nato ma ha debuttato da giovanissimo nel mondo della moda, che è sempre stata una sua passione.

Ha posato per alcune importanti campagne internazionali e, per poter incrementare il suo lavoro in quest’ambito e raggiungere maggiore notorietà, si è trasferito in Italia, precisamente a Milano.

Roger Balduino: Isola dei famosi

Il suo nome è tra quelli apparsi come concorrenti alla prossima edizione de L’isola dei famosi: un’opportunità per Roger per farsi conoscere maggiormente dal pubblico, non solo da un punto di vista estetico ma anche e soprattutto umano.

Roger Balduino: fidanzata, vita privata

In merito alla sua vita privata, non risulta se Roger sia o meno attualmente impegnato.

Roger Balduino: Instagram

Roger è attivo sui social: il suo profilo Instagram è seguito da quasi 6mila followers, destinati a crescere con la sua prima apparizione in un programma televisivo italiano.