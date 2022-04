Rocco Tanica è un tastierista, compositore, comico e autore televisivo italiano. E’ uno dei coach del programma The Band, in onda su Rai 1 da venerdì 22 aprile. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Rocco Tanica: chi è, età, Elio e le storie tese

Rocco Tanica, pseudonimo di Sergio Conforti, è nato il 13 febbraio 1964, sotto il segno dell’Acquario. Ha 58 anni ed è entrato a far parte del gruppo di Elio e le storie tese nel 1982, rimanendo ufficialmente parte della formazione fino allo scioglimento del 2018. Come tutti gli altri componenti del gruppo, anche lui riceve un proprio soprannome: il primo è Confo Tanica, che successivamente verrà mutato in Rocco Tanica, a causa di uno sketch intitolato “Vivi vivi Rocco”.

Conforti è sempre stato in un certo senso il cuore musicale del gruppo, avendo sempre composto una quantità maggiore di pezzi rispetto agli altri e avendo comunque portato in studio una maggiore quantità di idee musicali, che sarebbero state le basi di diverse canzoni.

Oltre all’attività principale di tastierista con Elio e le Storie Tese, Tanica ha collaborato anche con diversi altri musicisti come: tra questi, i Righeira, nelle hit L’estate sta finendo e Innamoratissimo, Massimo Ranieri, Roberto Vecchioni, Ricchi e Poveri, Max Pezzali, The Kolors e tanti altri.

Rocco Tanica: The Band

Nel 2022, partecipa come coach alla trasmissione The Band, in onda nella prima serata il venerdì su Rai 1 e condotta da Carlo Conti. Diverse band prendono parte al programma e ognuna sarà assegnata al rispettivo coach, che la seguirà nel percorso fino alla fase finale.

Rocco Tanica: moglie, vita privata

In merito alla sua vita privata, Rocco è molto riservato e non sono molte le informazioni a disposizione: è noto che in passato abbia avuto una relazione con Paola Cortellesi.

Nell’aprile del 2005, conduce uno sciopero della fame assieme a Paolo Macchi, presidente del comitato Giardino in Gioia, per impedire l’abbattimento del Bosco di Gioia, senza successo.

Rocco Tanica: depressione

Rocco ha sostenuto di aver avuto un periodo buio nel corso della sua vita, in cui ha sofferto di depressione. Tanica ha raccontato di essere rimasto a letto per alcuni mesi finché una mattina, a fine 2013, è riuscito rialzarsi.

Rocco Tanica: Instagram

Rocco è presente sui social: su Instagram, il suo profilo è seguito da oltre 40mila followers, con cui condivide scatti di tipo personale e professionale.