Stroncato da un malore nel cuore della notte. Luca Rafeli, 40 anni, classe ’82, è stato ucciso probabilmente da un arresto cardiocircolatorio l’altra notte intorno alle 4. A trovarlo esanime a terra i familiari.

Rocca D’Evandro (Caserta), stroncato da un malore a 40 anni

Secondo quanto riporta Paesenews.it, Luca si era alzato dal letto per andare in bagno, forse già avvertendo i segnali premonitori del malore che l’avrebbe colpito da lì a poco. Il 40enne non avrebbe fatto in tempo a raggiungere la toilette che sarebbe stramazzato a terra.

Il tonfo avrebbe attirato l’attenzione dei familiari, che hanno rinvenuto il corpo sul pavimento e hanno dato l’allarme. Sul posto sono giunti ambulanza e carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca. Purtroppo per lui non c’era più niente da fare che constatarne il decesso. Originario di Sant’Ambrogio sul Garigliano (in provincia di Frosinone), Luca Rafeli da tempo era residente nel paese dell’Alto Casertano, al confine con il Lazio.

La salma del 40enne è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Cassino (Procura competente per territorio) per i necessari esami tecnici. Non è escluso che la procura disponga l’autopsia per ricostruire le cause esatte del decesso. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città e del suo paese d’origine, gettando nello sconforto amici e parenti. Luca lascia una compagna e un bimbo piccolo.