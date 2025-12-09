Roberto Fico proclamato presidente della Regione Campania: cerimonia alla Corte di Appello di Napoli

Roberto Fico è stato ufficialmente proclamato presidente della Regione Campania dall’Ufficio elettorale della Corte di Appello di Napoli. La cerimonia si è svolta questa mattina, martedì 9 dicembre, nell’Auditorium del Palazzo di Giustizia, alla presenza della compagna Yvonne De Rosa e di numerosi esponenti politici del M5S e del Partito Democratico, che hanno accolto l’annuncio con un lungo applauso.

Le prime parole di Fico dopo la proclamazione

Visibilmente emozionato, Fico ha ringraziato i cittadini campani per il “voto netto” che gli ha affidato una grande responsabilità. Nel suo intervento ha sottolineato l’impegno a guidare la Regione seguendo sempre il principio dell’etica pubblica, criterio che – ha spiegato – orienterà ogni scelta, ogni nomina e ogni provvedimento della nuova amministrazione.

Il nuovo governatore ha ribadito la necessità di un forte coinvolgimento di tutte le forze politiche, civiche e sociali, definendosi orgoglioso della coalizione che lo ha sostenuto e pronto ad ascoltare tutte le componenti della società campana.

Fico ha parlato della necessità di sostenere chi vive maggiori difficoltà, puntando su giustizia sociale, ambientale e generazionale. L’obiettivo dichiarato è mantenere unita la comunità regionale e costruire un modello di governo che includa davvero tutti. Il presidente ha concluso il suo intervento invitando a intraprendere “con coraggio” questa nuova fase politica, con la speranza che porti benefici concreti all’intera Campania.