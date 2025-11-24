Roberto Fico Presidente della Campania: “Territori al centro, sanità e trasporti priorità del nostro governo”

Roberto Fico, neo eletto Presidente della Regione Campania alle elezioni 2025, ha rilasciato la sua prima dichiarazione dal comitato elettorale, ringraziando i cittadini e gli attivisti per il sostegno ricevuto. “Primo ringraziamento va a tutti i cittadini campani che hanno fatto una scelta così forte e importante, che ci riempie di responsabilità”, ha affermato Fico, sottolineando l’impegno della coalizione nel condurre una campagna elettorale trasparente e basata sui bisogni dei cittadini.

Priorità politiche: sanità, trasporti e medicina territoriale

Il neo-presidente ha precisato che gli insulti ricevuti durante la campagna sono stati affrontati con proposte concrete su sanità e trasporti. “Da oggi sarò presidente di tutti i cittadini, anche di chi non ci ha votato. Tutti i territori contano”, ha aggiunto. Tra le priorità immediate figurano il rafforzamento della medicina territoriale, il supporto alle aree interne e il coinvolgimento attivo dei sindaci nella governance regionale.

Innovazione e sviluppo economico

Fico ha sottolineato la necessità di rafforzare i distretti industriali, creare infrastrutture per attrarre nuove imprese e investimenti e garantire vicinanza alle situazioni più difficili, dando voce a chi non ne ha. Il nuovo governo regionale punterà a un modello innovativo, partecipativo e centrato sul territorio, con l’obiettivo di trasformare gli impegni presi in azioni concrete per lo sviluppo della Campania.

Inclusione, partecipazione e unità nazionale

Roberto Fico ha anche voluto ribadire il suo impegno sul piano nazionale: “Non vi faremo fare l’autonomia differenziata. L’Italia è una e indivisibile e so che tanta gente del nord la pensa così. Non siamo contenti dell’astensione, dobbiamo lavorare perché alle prossime elezioni ci sia meno astensionismo. Dobbiamo convincere a un metodo di inclusione e partecipazione. Questo è un altro obiettivo importante”.

Con queste parole, Fico conferma la volontà di unire governo regionale e impegno nazionale, puntando su ascolto dei cittadini, sviluppo economico e partecipazione attiva alla vita democratica.

Giuseppe Conte commenta la vittoria di Roberto Fico in Campania

Dopo la vittoria di Roberto Fico alle elezioni regionali in Campania, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale commentando il risultato. “Il risultato finale è molto indicativo. Quel distacco qualche pensiero al governo nazionale lo deve dare”, ha affermato Conte, sottolineando come la vittoria sia significativa non solo per la regione, ma anche per il quadro politico nazionale.

La doppietta storica del Movimento 5 Stelle

Conte ha evidenziato la “doppietta storica” ottenuta dal M5S in due anni, con la vittoria in Sardegna e ora in Campania, definendo il successo come frutto di un impegno costante e coerente con i cittadini.

Attacco agli avversari

Il leader pentastellato ha inoltre criticato chi, durante la campagna elettorale, ha tentato di screditare Fico e la sua famiglia: “Non ha vinto chi ha saltellato rispetto ai problemi della Campania, chi ha lottato infangando Fico e i suoi familiari”.

Vicinanza continua ai cittadini

Conte ha ribadito l’impegno del M5S a restare vicino ai cittadini campani, “non solo in campagna elettorale”, sottolineando come il movimento continuerà a lavorare per rispondere alle esigenze della popolazione

Elly Shlein celebra la vittoria di Fico: “Uniti si stravince”

Anche Elly Shlein, esponente della coalizione di centrosinistra, ha commentato il risultato sottolineando l’importanza del lavoro di squadra. “Voglio ringraziare tutti quelli della coalizione. È stato un lavoro di squadra mettere insieme le differenze e trovare nella differenza unita”, ha dichiarato, evidenziando come il successo rappresenti una vittoria per l’intero progetto politico. Secondo Shlein, Roberto Fico sarà “un presidente che lavora insieme alle persone” e la vittoria dimostra che “uniti si stravince”.

Un messaggio dal Sud

Shlein ha voluto ringraziare anche Vincenzo De Luca per il sostegno e ha ricordato che “c’è un’alternativa, esiste e parte dal Sud”. Il margine della vittoria conferma che la strada da seguire è quella dell’unità e della collaborazione tra territori, cittadini e istituzioni.

Obiettivo: lotta alle disuguaglianze e sviluppo dei territori

La priorità della coalizione rimane la lotta alle diseguaglianze e lo sviluppo dei territori, con politiche inclusive e progetti concreti per migliorare la vita dei cittadini campani, confermando un impegno costante verso una governance partecipativa e attenta alle esigenze locali.

