Roberto Bolle è un celebre ballerino di danza classica, famoso in tutto il mondo. Ha 46 anni ed è il conduttore della serata evento in onda su Rai 1 nella giornata di Capodanno, “Danza con me”. Ha avuto una brillante carriera e si è esibito nei più importanti teatri.

Scopriamo nel dettaglio la vita professionale e privata di Roberto.

Roberto Bolle: chi è, età, gemello, biografia

Roberto Bolle è nato a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Ha 46 anni ed è nato il 26 Marzo 1975, sotto il segno dell’Ariete.

Ha vissuto la sua intera giovinezza a Trino, piccolo comune in provincia di Vercelli, in Piemonte. Comincia a coltivare la sua passione per la danza sin da bambino, cominciando il suo percorso a sei anni. Sostiene e supera l’esame d’ammissione per la prestigiosa scuola di ballo dell’Accademia Teatro La Scala a soli 11 anni.

Nel 1990, Roberto Bolle, allora 15enne, viene notato dal ballerino e coreografo russo Rudolf Nureyev, che, colpito dal suo talento, gli offre gli offre il ruolo di Tadzio in “Morte a Venezia”. L’Accademia blocca la proposta, vista la giovane età del ballerino.

A 21 anni Elisabetta Terabust, direttrice del corpo di ballo de La Scala dal 1993 al 1997, lo nomina primo ballerino, lanciandolo come protagonista in numerosi spettacoli. Nel corso degli anni, diventa un ballerino di fama mondiale e si esibisce sui più importanti palcoscenici del mondo: tra questi, il Royal Ballet di Londra, il Balletto nazionale canadese, il Tokyo Ballet, il Balletto di Stoccarda, lo Statsooper di Berlino. Ha avuto il privilegio di danzare con alcune delle più importanti ballerine, tra cui Carla Fracci e Eleonora Abbagnato.

Nel 2003 gli viene conferito il titolo di étoile del Teatro La Scala di Milano. Lavorando presso l’American Ballet Theatre di New York, ottiene nel 2009 anche il titolo di Principal Dancer per la compagnia di balletto statunitense.

Roberto Bolle aveva un fratello gemello di nome Maurizio. I due erano profondamente legati: purtroppo, è deceduto prematuramente, a soli 36 anni, a causa di un arresto cardiaco a Parigi, nel 2011. Il ballerino ha anche una sorella, Emanuela, sua agente e direttrice stampa, e un fratello minore, Paolo, che gestisce l’attività di famiglia, ossia una carrozzeria.

Roberto Bolle: fidanzato

Roberto Bolle è fidanzato con Daniel Lee, stilista britannico 36enne ed ex direttore creativo del brand Bottega Veneta. La loro relazione non è stata mai ufficializzata, ma i due sono stati spesso paparazzati insieme. Il ballerino infatti non ama particolarmente parlare della sua vita privata, che cerca sempre di tutelare.

Roberto Bolle: Danza con me

Dal 2018, Roberto Bolle è il conduttore dello show “Danza con me”, in onda su Rai 1 in occasione della serata di Capodanno. Un programma che riscuote ogni anno grande successo, diventato un vero e proprio appuntamento per il pubblico per iniziare l’anno.

Roberto Bolle: Instagram

L’etoile ha un profilo Instagram seguito da 753mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.