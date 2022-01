Roberta Metsola è stata eletta presidente del Parlamento Europeo: succede a Davide Sassoli, deceduto nei giorni scorsi. Eurodeputata maltese e membro dell’ala moderata del Ppe, è stata eletta a grandissima maggioranza al primo turno, con 458 voti a favore. Scopriamo maggiori dettagli su di lei. Il numero di votanti è stato 690, le schede bianche e nulle 74, i voti espressi sono 617.

Roberta Metsola eletta nuovo Presidente del Parlamento europeo

Roberta Metsola, compie gli anni oggi: è nata nella giornata del 18 gennaio 1979, ha 43 anni ed è la più giovane presidente del Parlamento europeo e la terza donna.

“La prima cosa che vorrei fare, come presidente, è raccogliere l’eredità che ci ha lasciato David Sassoli – ha affermato, in italiano, nel suo primo discorso – David era un combattente per l’Europa, per noi, per questo Parlamento. Credeva nel potere dell’Europa di forgiare un nuovo percorso in questo mondo. Grazie David”.

Chi è Roberta Metsola

Laureata al College of Europe di Bruges, Metsola, avvocato, è esperta di diritto europeo. Nel 2002, è stata vicepresidente della Convenzione dei giovani sul futuro dell’Europa, e ha avuto occasione di assistere alla negoziazione e stesura del Trattato costituzionale europeo e di quello di Lisbona. Dal 2012 al 2013, è stata consigliera dell’Alta rappresentante per gli Affari europei, Catherine Ashton.

È sposata col politico e manager finlandese Ukko Metsola: alle elezioni europee del 2009, i due coniugi si erano candidati al Parlamento europeo per due Stati diversi. Ha quattro figli.