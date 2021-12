Roberta Bruzzone è un personaggio televisivo, opinionista, criminologa e psicologa forense italiana. Scopriamo alcune curiosità su di lei. Oggi sarà ospite del programma “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone.

Roberta Bruzzone: età

Nata a Finale Ligure il 1 Luglio 1973, sotto il segno zodiacale del Cancro. Ha dunque 48 anni.

Laurea

Laureata in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Torino con tesi in ambito criminologico. Psicologa forense, è divenuta nota principalmente per il suo coinvolgimento nelle indagini sul delitto di Avetrana, quando le fu affidato il ruolo di consulente della difesa di Michele Misseri.

In seguito fu chiamata a testimoniare proprio contro Misseri, dichiarando che l’uomo durante un colloquio in carcere aveva accusato dell’omicidio la propria figlia Sabrina. Misseri ha poi accusato la psicologa e il suo legale Galoppa di avergli esercitato pressioni per spingerlo ad attribuire la responsabilità dell’accaduto alla figlia. In precedenza, Bruzzone era stata consulente per altri casi di cronaca nera, fra cui la strage di Erba.

Vita privata

Della sua famiglia non si sa molto. Il padre è un poliziotto e sin da piccola cresce osservando il suo mestiere. Da lui sicuramente eredita la passione per il mistero e la grande curiosità. Ha due fratelli gemelli più piccoli, Andrea e Federica. In un aneddoto sulla sua infanzia ha raccontato che, a soli tre anni stava per affogarli mentre cercava di far loro il bagnetto, ma fortunatamente è intervenuta la nonna.

E’ molto legata alla nonna. Difatti racconta che il momento peggiore della sua vita è stata proprio la sua morte, avvenuta nel 2004.

Marito e figli

Roberta Bruzzone è stata sposata, l’ex marito di Roberta Bruzzone è Massimiliano Cristiano, con il quale è stata legata dal 2011 al 2015.

I due non hanno avuto figli e sono rimasti in ottimi rapporti, tanto da pubblicare nel giorno del loro divorzio una foto insieme in cui brindano, scrivendo “Chiudere una storia importante in maniera civile si può”.

Nel giugno 2017 la criminologa si sposa con rito civile a Fregene, in spiaggia. L’attuale compagno è Massimo Marino, funzionario della Polizia di Stato che per due anni è stato impegnato in una missione all’ambasciata italiana di Kabul.