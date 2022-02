Nei prossimi giorni il Governo annuncerà la road-map per le riaperture, come già anticipato dal presidente del Consiglio Mario Draghi.

“Voglio uscire al più presto possibile, quindi anche limitare le restrizioni. Non abbiamo una road-map specifica ma è questione di giorni, in modo da eliminare ogni incertezza. È importante per le famiglie e le imprese”, aveva detto il premier in conferenza stampa.

Road-map per le riaperture, dall’addio al Green pass alla fine del sistema a colori: il calendario

La data chiave è il 31 marzo, ultimo giorno dello stato di emergenza. Se i contagi continueranno a calare, l’Esecutivo potrebbe non rinnovare la misura speciale. Dal 10 marzo si tornerà a consumare cibo e bevande al cinema e nei teatri.

Lo stesso giorno si potrà tornare a fare visita ai propri cari ricoverati negli ospedali. La visita, della durata massima di 45 minuti, sarà consentita anche in terapia intensiva. Obbligatorio il Green Pass rafforzato, i guariti dal Covid dovranno presentare un tampone negativo.

Stadi

Dovrebbe aumentare la capienza negli stadi e nei palazzetti dello sport, l’ipotesi è di arrivare ad aprire al 100% già prima del 31 marzo.

Colori

Si va poi verso il superamento del sistema della divisione delle regioni in colori. A partire dalle prossime settimane non dovrebbe più esserci il passaggio in fascia gialla o arancione. Resta in vigore il solo colore rosso se in alcune aree dovessero crearsi dei focolai.

Green pass

Il governo ragiona su una graduale eliminazione del green pass. Dal 1 aprile potrebbe non essere più necessario esibire la certificazione verde rafforzata ogni volta che si va nei bar e ristoranti all’aperto. Per il consumo al tavolo al chiuso invece probabilmente si dovrà attendere giugno.

Potrebbe non essere più richiesto il green pass per nuotare nelle piscine e per gli allenamenti all’esterno. Per le piscine al chiuso invece, così come per tutti gli sport al chiuso, l’obbligo di Green Pass rimarrà.

A metà aprile potrebbe essere tolto l’obbligo di Green Pass base per fare acquisti nei negozi. Sarà però sempre necessario indossare le mascherine, e contingentare gli ingressi.

Cinema e teatri

Da maggio sono attese alcune novità per cinema, sale da concerto, palazzetti dello sport e teatri: potrebbe cadere l’obbligo di certificazione verde per fruire gli spettacoli.