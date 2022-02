Il Governo punta ad allentare le misure restrittive adottate nei mesi scorsi. Un primo passo è stato quello di riaprire le discoteche e togliere l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Ma quando è prevista la fine del Green Pass?

Ristoranti, negozi, uffici e trasporti: quando diremo addio al Green Pass

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, solo quando tutti avranno ricevuto la dose booster si potrà valutare un allentamento del green pass a partire dai luoghi all’aperto. Per i lavoratori il certificato verde sarà una delle ultime cose ad essere allentata.

In caso di un buon andamento della campagna vaccinale e qualora lo stato di emergenza, la cui scadenza è fissata al 31 marzo, non dovesse essere prorogato, il Governo potrebbe allentare il green pass a partire dai luoghi all’aperto.

I primi a poter eliminare il green pass all’aperto saranno i ristoranti e i bar. Una via più cauta è stata scelta per i negozi: al momento si valuta l’opzione degli ingressi contingentati, in caso di abolizione del certificato verde.

Tra le categorie che dovranno attendere ci sono invece i circoli sportivi e le palestre, così come i cinema e i teatri al chiuso. Per quanto riguarda invece i mezzi di trasporto a lunga percorrenza così come quelli pubblici locali, la certificazione continuerà ad essere obbligatoria.

Il green pass rimarrà obbligatorio sui luoghi di lavoro fino al 15 giugno, giorno in cui scade l’obbligo di vaccino per gli over 50. Prima di quella data infatti è improbabile che il governo decida di eliminarlo del tutto.