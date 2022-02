Rkomi, nome d’arte di Mirko Manuele Martorana, è un rapper 27enne originario di Milano: nonostante la giovane età, vanta collaborazioni di grande rilievo e singoli di successo. E’ uno dei partecipanti al Festival di Sanremo 2022 con il brano Insuperabile.

Scopriamo maggiori informazioni in merito a Rkomi, in ambito professionale e privato.

Rkomi: chi è, nome, età, altezza

Rkomi, nome d’arte di Mirko Manuele Martorana, è nato il 19 aprile 1994, sotto il segno dell’Ariete, a Milano. E’ alto 164 cm ed ha vissuto nella periferia est del capoluogo lombardo, precisamente a Calvairate. Mirko viene cresciuto dalla mamma, dalla nonna e dalle sorelle: unici punti di riferimento maschili sono il fratello maggiore e l’insegnante di Muay Thai.

Studia all’Istituto alberghiero CFP Galdius ma abbandona gli studi a 17 anni, senza conseguire la maturità. Svolge diversi lavori e divide l’appartamento con Tedua: la loro amicizia sfocia in una serie di progetti e idee professionali che portano Mirko ad avviare la sua carriera musicale.

Rkomi: carriera, Sanremo 2022

Con all’attivo 3 album in studio, un unplugged, diversi singoli di successo e collaborazioni con un interessante numero di artisti, Rkomi ha da poco pubblicato il suo ultimo singolo, La coda del diavolo, un featuring con Elodie.

Rkomi esordisce nel 2012, a 18 anni, con i progetti musicali di Keep Calm Mixtape, Quello che non fai e Cugini Bella Vita EP. Seguono alcuni anni di silenzio e Rkomi ritorna nel 2016 con l’EP Dasein Sollen. Quest’ultimo EP riscuote un notevole successo, diventando disco di platino, viene così notato da Calcutta che lo vuole per aprire un live a Torino.

L’album Taxi Driver di Rkomi si classifica al primo posto degli album più venduti del 2021.

Rkomi è uno dei cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2022, condotto da Amadeus: il suo brano si intitola Insuperabile.

Rkomi: fidanzata, vita privata

Non si hanno molte informazioni in merito alla sfera privata di Rkomi. Non risulta infatti se attualmente il rapper sia legato sentimentalmente a una fidanzata.

E’ nota l’amicizia che lo lega a Tedua, suo compagno fin dall’infanzia, considerato un fratello, con cui ha un rapporto di tipo privato e professionale.

Rkomi: Instagram

Su Instagram, Rkomi è seguito da circa 760mila followers, con post inerenti alla sua carriera e a momenti della sua vita quotidiana.