Gli agenti di Polizia hanno ritrovato un cadavere nel quartiere a Pianura durante le ricerche di Andrea Covelli. Il corpo senza vita si trovava in un’area periferica, tra la vegetazione di via Pignatiello. Al momento non è stato identificato.

Sul posto gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, che si stanno occupando delle indagini sulla sparizione del ragazzo; i familiari sono stati convocati per il riconoscimento.

Pianura, ritrovato il cadavere di un uomo

Il giovane di 27 anni era sparito nella notte del 29 giugno. Secondo quanto ricostruito fino ad oggi, Andrea sarebbe stato rapito da due uomini in scooter all’esterno di un bar di via dell’Epemeo, dove si era recato intorno alle 2:30 per comprare dei cornetti.

