Andrea Covelli ancora non si trova. Dopo più di 48 ore dalla sparizione del giovane di Pianura, le Forze dell’Ordine hanno avviato le ricerche in modo serrato. Come anticipa il sito online Il Riformista, questa mattina nei cieli del quartiere ad Ovest di Napoli, un elicottero della Polizia ha ispezionato un’area boschiva, la cosiddetta Selva, luogo indicato ai genitori di Andrea attraverso una chiamata anonima e i rioni popolari. Al momento le ricerche non hanno prodotto nulla di significativo.

Pianura, elicottero in volo per cercare Andrea

Le indagini sono state affidate agli agenti di Polizia della Squadra Mobile di Napoli. I poliziotti hanno visionato le immagini di videosorveglianza che ritraggono gli ultimi spostamenti di Andrea e hanno ascoltato diverse persone ma il 27enne di Pianura sembra scomparso nel nulla.

Nella serata di ieri, Rosaria Vicino, mamma di Andrea, è scesa in strada in segno di protesta e chiedere maggiore attenzione alle Istituzioni su questo caso, delicato e molto confuso allo stesso tempo.

Indagini in corso

Per il papà di Andrea le ricerche andrebbero concentrate negli scantinati di via Napoli. Quella zona sarebbe gestita dalle famiglie Calone-Marsicano-Esposito-Loffredo che da circa un anno sono in contrapposizione con il gruppo Carillo-Perfetto, cui il fratello minore di Covelli, Antonio (arrestato per droga nel 2019), era vicino negli anni passati.

Si perché con la sparizione di Andrea potrebbe essere immischiata anche la camorra e il giovane 27enne potrebbe essere simbolo di una “punizione” da parte del clan. Intanto nel quartiere c’è molta indifferenza e paura. Nessuno parla e in strada con i familiari di Andrea c’erano pochissime persone.

La vicenda ricorda molto la storia di Antonio Natale, il 22enne di Caivano scomparso il 4 ottobre e ritrovato morto ammazzato in una campagna tra Acerra e Afragola dopo circa due settimane. Anche in quell’occasione i familiari lanciarono diversi appelli e denunciarono sin da subito il coinvolgimento di persone legate alla malavita.