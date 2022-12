Una mega villa a Quarto con tanto di piscina. E’ la nuova residenza che la nota TikToker Rita De Crescenzo ha scelto per andare via dai quartieri. Lei stessa aveva annunciato l’imminente trasferimento in provincia ma adesso ha mostrato anche in anteprima le immagini della villa che ha acquistato.

Rita De Crescenzo si trasferisce a Quarto e mostra la sua nuova villa

“Mi sono messa tutta la notte a cercare – aveva scritto la TikToker circa un mese fa -. Voglio andare via dai quartieri popolari. Nei condomini hanno paura di me per via dei tanti follower che mi vogliono bene”. Rita De Crescenzo ha anche aggiunto il perché di questa scelta: “La famiglia si sta ingrandendo: mi prendo una bella villetta grande, a tre piani e, in ognuno di essi, sistemo i miei figli”.

In un filmato recente la donna ha mostrato la villa a due piani che si trova a Quarto. Si vede un ampio parcheggio, la piscina, un cortile con una fontana al centro, le siepi che costeggiano il perimetro, le scale che conducono alla porta di ingresso. “Com’è bella, ragazzi – spiega Rita in lacrime – Sono shoccata. Eccola qua”. Ovviamente non sono mancati i commenti degli utenti. C’è chi entra nel merito della sua scelta e considera un errore lasciare Napoli per andare in provincia; chi, invece, sostiene che non ci sia nulla di male. Infine qualche follower si spinge oltre e chiede di conoscere il prezzo di acquisto della villa della Tik Toker, che però, al momento, è top secret.