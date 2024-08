Un’ondata di critiche ha travolto la parrocchia di Sant’Anna di Fiano-Fosso Imperatore a Nocera Inferiore dopo la controversa decisione di invitare Rita De Crescenzo, nota tiktoker napoletana, tra i protagonisti degli eventi in programma per la festa di Maria Santissima di Materdomini.

Rita De Crescenzo invitata alla festa in onore di Maria SS di Materdomini: è polemica

L’intervento di Rita De Crescenzo era previsto per domenica 25 agosto, ma la sua presenza ha generato polemiche. Il programma dei festeggiamenti, organizzato da monsignor Mario Ceneri, aveva come obiettivo quello di creare un’atmosfera di gioia e condivisione, ma la scelta di includere Rita De Crescenzo ha sollevato molti interrogativi. Parte dei fedeli ha criticato la sua decisione, ritenendo che la partecipazione di De Crescenzo non sia coerente con i principi di moralità ed esempio che una festa religiosa dovrebbe rappresentare.

Altri, invece, difendono la scelta di invitare la tiktoker come un tentativo di rendere la celebrazione più moderna e accessibile ai giovani. Insomma, ancora una volta, la tiktoker napoletano si trova al centro di una polemica che la vede nuovamente protagonista.