“Vi devo dare una brutta notizia, mio figlio è scappato dalla comunità”. A dirlo è Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana che due giorni fa ha fatto sapere che il figlio 14enne è stato portato in comunità dai servizi sociali. Ieri sera aveva pubblicato un nuovo video in cui diceva che il figlio sarebbe stato minacciato.

Poi in serata la De crescenzo ha fatto sapere che Francesco, il figlio, si sarebbe allontanato dalla struttura dove era stato portato dagli assistenti sociali del Comune. “Voi della comunità a chi stavate guardando? – chiede la tiktoker -. Voglio sapere mio figlio dove sta, immediatamente. Voglio mio figlio qua. Voi assistenti sociali dove state, voglio sapere mio figlio dove sta. Avete visto in che bella struttura l’hanno portato a mio figlio?” conclude rivolgendosi ai fan che la seguono sui vari social.

Figlio di Rita De Crescenzo in comunità

Stando a quanto trapela da fonti vicine alla Tik Toker, gli assistenti sociali avrebbero redatto una relazione dettagliata sull’ambiente familiare in cui sta crescendo il ragazzino. I dipendenti del Comune di Napoli avrebbero preso in seria considerazione lo stato di salute di Rita De Crescenzo, ritenendolo non “idoneo”, oltre ad altri dettagli importanti come la dispersione scolastica.

“L’assistente sociale mi dipinge di nero davanti ai miei figli, non è giusto parlare male della mamma a un minore – dice in un’altra live su Tik Tok -. Per legge non sono più la mamma ma per natura io sono la mamma, Checco mi ama. Mi volete togliere il sorriso a me? Ma io che vi ho fatto di male? Vi prego. Per una terza media mio figlio sta su una montagna a Battipaglia”. Poi, rivolgendosi agli assistenti sociali dice: “Mi puoi fare quante denunce vuoi tu, hai tirato fuori cose di tanti anni fa tra me e mio marito, cosa c’entra mio figlio? Per una terza media me lo allontani da casa? Io ti sconfiggo nel nome di Gesù, metti una firma e dici che non ne vuoi sapere niente più di questa situazione. Sono 8 anni che parli male di me ai miei figli”.

La donna ha raccontato più volte del suo passato, del rapporto con il marito, spesso burrascoso con l’ex marito. Tutti elementi che poi hanno portato i servizi sociali a intervenire.