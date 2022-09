Rita De Crescenzo arriva a Milano per incontrare Fabrizio Corona. Il re dei Paparazzi e la nota tiktoker napoletana hanno infatti avviato una collaborazione per realizzare un progetto insieme di cui, però, non si sa ancora nulla.

Rita De Crescenzo a Milano da Fabrizio Corona

È la stessa De Crescenzo a rivelare, in un video postato sui social, che il contenuto della loro collaborazione è “top secret”. “Sono andata a casa sua. Ma devo pensare bene perché io sono così e non potrò mai cambiare. Devo pensare a questa proposta di lavoro. Lui scende fra 15 giorni, viene qui da me e ne parliamo con mio marito e i miei figli”, ha dichiarato. Silenzio, invece, da parte di Fabrizio Corona che, rispetto alla influencer napoletana, non ha accennato alla partnership tra i due.

Due giorni fa la tiktoker è approdata nel capoluogo lombardo, dopo aver preso l’aereo da Capodichino non senza difficoltà. Rita De Crescenzo non ha infatti nascosto agli utenti che la seguono la sua paura di volare. “Non me ne vogliano i milanesi, vi amo, ma io preferisco rimanere solo a Napoli”, ha detto in un video.

La collaborazione

Al momento non si sa a quale progetto i due stiano lavorando. Ai fan Rita ha spiegato che si tratta di qualcosa “top secret” e che al momento non può dire nulla a riguardo. Presto, assicura, rivelerà qualche anticipazione. Recentemente lei e Fabrizio Corona sono apparsi insieme in un filmato pubblicato su Tiktok, dove il re dei Paparazzi si cimenta in un balletto insieme a lei. Un video, più volte ripubblicato dagli utenti, che ha raggiunto migliaia di visualizzazioni.