Un vero e proprio ristorante degli orrori quello scoperto a Pontelatone, nell’alto casertano, al confine con Vitulazio. I carabinieri hanno infatti rinvenuto nell’attività commerciale cibi scaduti e avariati. Sequestrati 108 chili di generi alimentari.

Ristorante degli orrori nel Casertano: scoperti latticini scaduti e baccalà avariato

Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Formicola, coadiuvati dagli ispettori sanitari dell’ASL di Caserta, hanno effettuato un controllo a un ristorante di Pontelatone rinvenendo, all’interno di un locale di pertinenza delle cucine, kg 108 circa di generi alimentari quali latticini scaduti e ricongelati più volte, frutti di mare e baccalà avariato.

Rinvenuti, inoltre, kg 19 circa di carne di cinghiale non tracciati di cui la proprietaria, non è stata in grado di fornire alcuna indicazione sulla provenienza. Gli alimenti sono stati sequestrati penalmente, come anche il locale di pertinenza di circa 30 metri, ove il cibo era mantenuto in frigoriferi non adeguati. La 49enne proprietaria è stata denunciata in stato di libertà per vendita di alimenti non genuini perché in cattivo stato di conservazione.