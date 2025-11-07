Quattro feriti in una rissa scoppiata fuori scuola. La zuffa sarebbe avvenuta nel primo pomeriggio del 5 novembre, davanti all’istituto scolastico “Antonio Serra” in via Trinità delle Monache, nei Quartieri Spagnoli. Due giovani con fratture al naso, uno con trauma cranico e un altro con una ferita alla testa che ha richiesto un punto di sutura.

Rissa fuori scuola ai Quartieri Spagnoli, quattro giovanissimi feriti: uno con trauma cranico

La dinamica dell’episodio è ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia di Stato, e non è escluso che possano essere stati coinvolti altri minorenni. Le cause dell’aggressione, al momento, restano sconosciute. I ragazzi sono arrivati al Pronto Soccorso dell’ospedale dei Pellegrini intorno alle 15:30. Due di loro sono giovanissimi napoletani, di 13 e 15 anni: il primo ha riportato una frattura alla mano e una lesione trattata con sutura alla testa, mentre il secondo ha subito la rottura del naso.

Gli altri due coinvolti, di origine filippina, sono un 14enne e un 18enne: anche per loro si registrano una frattura nasale e un trauma cranico con contusioni multiple. Sul posto è intervenuta una pattuglia del commissariato Montecalvario, che sta conducendo le indagini. La rissa sarebbe avvenuta all’uscita della scuola. Dopo le cure ricevute, tutti e quattro i giovani sono stati dimessi dall’ospedale.