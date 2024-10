Dopo la rissa con uno sparo scoppiata sabato sera, nel pieno della movida aversana, in via Roma, il sindaco Matacena fa sapere che proprio sul tema sicurezza in città dovrebbe intervenire il neo prefetto, Lucia Volpe, nonché il Viminale.

Rissa e spari durante movida ad Aversa, sindaco Matacena: “Incontro con prefetto e intervento Viminale”

Quello della mala movida è un argomento di cui si discute da tempo ad Aversa, dove negli ultimi anni si registrano di frequente risse, liti ed episodi che minano la serenità di chi vive e frequenta soprattutto nel weekend il comune normanno.