Non un agosto tranquillo quello di ieri alla spiaggia della Rotonda Diaz a Napoli. Mercoledì 14, un gruppo di ragazzi è stato protagonista di una rissa in acqua, che si è rapidamente degenerata in un confronto brutale. Secondo quanto riferito dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, intorno alle 16, i giovani hanno aggredito a pugni un altro individuo. Quest’ultimo, nel tentativo di vendicarsi, ha brandito un’asta di ombrellone e bottiglie di vetro, utilizzandole come armi.

Rissa sulla spiaggia della rotonda Diaz a Napoli

Alcuni bagnanti, testimoni della scena, hanno prontamente segnalato l’accaduto, fornendo anche fotografie che documentano l’incidente. Borrelli ha espresso preoccupazione per la crescente presenza di individui aggressivi su questa spiaggia, definendo la situazione insostenibile e sottolineando la necessità di un intervento delle forze dell’ordine in borghese per identificare e allontanare i responsabili.

“Da anni ci battiamo per garantire la piena fruibilità delle poche spiagge libere della città, sia per i cittadini che per i turisti”, ha ricordato Borrelli. “Grazie agli sforzi congiunti con il Comune, siamo riusciti a ottenere servizi essenziali al lido Mappatella, come docce, bagni pubblici e passerelle per i disabili motori. Tuttavia, nonostante i recenti interventi delle forze dell’ordine contro gli abusivi, con sequestri e denunce, le stesse dinamiche violente si ripresentano, segno che alcuni gruppi legati alla criminalità organizzata stanno cercando di imporre la loro legge in queste aree.”

Borrelli ha concluso sottolineando che è fondamentale che i cittadini collaborino con le forze dell’ordine, poiché le loro segnalazioni sono spesso decisive per identificare i responsabili delle violenze, come è avvenuto in altri casi recenti a Ercolano, Varcaturo, Bacoli e in altre spiagge della provincia di Napoli.”

Rissa tra natanti a Positano

Ieri, incece, un video ha ripreso una rissa in mare tra gli occupanti di due natanti nei pressi di Positano.

Secondo quanto segnalato sempre al deputato Borrelli, i protagonisti, per motivi ancora da chiarire, sono passati dalle parole ai fatti, arrivando persino ad assaltare la barca avversaria in uno scontro che ricorda un vero e proprio arrembaggio piratesco.

“Le segnalazioni di comportamenti violenti e irresponsabili in mare stanno aumentando, specialmente da parte di chi dovrebbe invece garantire la sicurezza alla guida di natanti”, ha commentato Borrelli. “Le immagini di questa rissa a bordo di due barche nei pressi di Positano, come ci è stato segnalato nel video ricevuto, sollevano nuovamente il problema della sicurezza in mare. Sempre più spesso, cialtroni e criminali si mettono alla guida di motoscafi e yacht, mettendo in pericolo la vita degli altri e causando danni che possono sfociare in vere e proprie tragedie.”