Una lite scoppiata per futili motivi si è trasformata in una violenta rissa tra sei donne, avvenuta la scorsa notte in contrada Patacca, strada al confine con Ercolano. L’episodio si è concluso con tre di loro accoltellate, fortunatamente senza riportare ferite gravi.

Rissa al bar tra donne a San Giorgio a Cremano: tre ferite con coltellate

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia del commissariato di San Giorgio a Cremano, le partecipanti alla colluttazione erano sei. Ad avere la peggio tre donne di 25, 27 e 37 anni, tutte legate da vincoli di parentela, colpite dalle altre tre con armi da taglio durante lo scontro.

Le vittime sono state trasportate all’Ospedale Maresca di Torre del Greco, dove i medici hanno medicato le lesioni riportate. Dopo le cure, le tre donne sono state dimesse. Le indagini della Polizia sono in corso per chiarire le cause precise della rissa e per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.